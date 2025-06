Dalle buche ai guardrail: 70mila euro per rimettere a posto la Circoscrizione 5

Settantamila euro per sistemare i marciapiedi e garantire più sicurezza nei quartieri della Circoscrizione 5. È questa la cifra messa a bilancio per l’agenda 2024, che prenderà il via a partire dal prossimo autunno. Un incremento significativo rispetto allo scorso anno, che ne contava 45mila: quasi 25mila euro in più.

Gli interventi previsti dal progetto PINQuA

A fare la parte del leone è stato il quartiere Vallette, dove sono ormai quasi del tutto conclusi gli interventi previsti dal progetto PINQuA (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare), che ha interessato molte delle arterie principali della zona.

Le opere hanno riguardato riparazioni puntuali, rifacimenti completi del manto stradale, interventi di sicurezza viaria e rimozione di barriere architettoniche. Tra i lavori più significativi del 2023 figurano il restyling completo di via Viterbo, finanziato con fondi PNRR, e la nuova pavimentazione della carreggiata in via Terni.

In via Foligno e via Stradella si è intervenuti in più punti sia sui marciapiedi che sulla sede stradale, mentre davanti alla scuola primaria "Leopardi" è stato rifatto l’intero tratto di strada. Anche via delle Magnolie e via delle Primule sono state oggetto di interventi mirati, con ripristini a tratti dei marciapiedi. Su corso Ferrara, invece, sono stati installati nuovi guardrail per aumentare la sicurezza.

Francavilla: "Lavoro per garantire sicurezza"

"La zona delle Vallette è stata una delle più coinvolte negli interventi straordinari di rifacimento di strade e marciapiedi –ha commentato il coordinatore alla Viabilità della Circoscrizione 5, Bruno Francavilla – Anche sul fronte dell’abbattimento delle barriere architettoniche è stato fatto un lavoro importante. Restano ancora alcuni nodi da sciogliere, come i dossi ormai obsoleti di corso Cincinnato, ma interverremo con calma. Intanto sto predisponendo una lista delle priorità, per capire dove sarà possibile intervenire già nei prossimi mesi".

"Sul quartiere Vallette si è trattato di una scelta ben precisa dei nostri uffici – spiega l’ingegnere Gabriele Pancotti del dipartimento Grandi Opere, Infrastrutture e Mobilità della Città di Torino – mentre per il resto abbiamo lavorato a stretto contatto con la Circoscrizione, che ogni giorno ci segnala i problemi da affrontare. Sono uffici molto attenti ed efficienti, e la collaborazione con loro è fondamentale per ottenere risultati concreti".