Europei under 18 di judo: ancora una medaglia grazie all'Akiyama di Settimo

Ai Campionati Europei di Judo under 18 che si sono conclusi a Gran Canaria brilla ancora l’Akiyama di Settimo Torinese e questa volta con il bel Cristian Parisi, un metro e novanta di muscoli, occhi azzurro mare e un sorriso da modello.

Cristian che frequenta la terza superiore all’ Istituto VIII MARZO di Settimo Torinese ha rappresentato la NAZIONALE ITALIANA che lo ha convocato all’ evento spagnolo e ha firmato la sua prestazione con una splendente medaglia d’argento conquistata nei kg 81. Dopo aver superato i rappresentanti di Lettonia e Lituania , ha eliminato nei quarti di finale il temibile spagnolo VALCANERAS e in una semifinale al cardiopalma, il numero tre della ranking mondiale , l’azero MAMMADOV.

Su un totale di cinque podi conquistati dalla Nazionale Italiana , ben quattro provengono dal Piemonte : MATILDA MARRIELLO ( Accademia Torino) e ISMAEL MEHABRA, LUCA MARTINI E CRISTIAN PARISI tutti dell’ AKIYAMA SETTIMO. Il futuro del judo piemontese in ottica BRISBANE 2032 appare roseo alla luce di queste medaglie.