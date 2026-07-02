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Attualità | 02 luglio 2026, 17:02

Europei under 18 di judo: ancora una medaglia grazie all'Akiyama di Settimo

Cristian Parisi medaglia d'argento nella categoria 81 kg

Cristian Parisi, medaglia d'argento nella categoria 81 kg

Cristian Parisi, medaglia d'argento nella categoria 81 kg

Ai Campionati  Europei di Judo under 18 che si sono conclusi a Gran Canaria brilla ancora l’Akiyama di Settimo Torinese e questa volta con il bel Cristian Parisi, un metro e novanta di muscoli, occhi azzurro mare e un sorriso da modello. 

Cristian che frequenta la terza superiore all’ Istituto VIII MARZO di Settimo Torinese ha rappresentato la NAZIONALE ITALIANA che lo ha convocato all’ evento spagnolo e ha firmato la sua prestazione con una splendente medaglia d’argento conquistata nei kg 81. Dopo aver superato i rappresentanti di Lettonia e Lituania , ha eliminato nei quarti di finale il temibile spagnolo VALCANERAS e in una semifinale al cardiopalma, il numero tre della ranking mondiale , l’azero MAMMADOV.  

Su un totale di cinque podi conquistati dalla Nazionale Italiana , ben quattro provengono dal Piemonte : MATILDA MARRIELLO ( Accademia Torino) e ISMAEL MEHABRA, LUCA MARTINI E CRISTIAN PARISI tutti dell’ AKIYAMA SETTIMO. Il futuro del judo piemontese in ottica BRISBANE 2032 appare roseo alla luce di queste medaglie.

redazione

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