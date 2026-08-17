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Cultura e spettacoli | 17 agosto 2026, 11:34

Castelli Aperti: nel Torinese due dimore storiche aperte domenica 23 agosto

Il Castello e il Parco di Masino e la Villa Il Meleto ad Agliè

Castelli Aperti: nel Torinese due dimore storiche aperte domenica 23 agosto

Anche l'ultima domenica d'agosto è all'insegna di Castelli Aperti, la rassegna che da anni valorizza e promuove circa un'ottantina di dimore storiche piemontesi. Domenica 23 agosto 2026 decine tra castelli, palazzi, ville, musei, torri e borghi distribuiti sul territorio piemontese apriranno le proprie porte ai visitatori, con orari, modalità di visita e proposte diverse da bene a bene.

Anche nel Torinese dopo la pausa estiva cominciano a riprire le dimore storiche: 

Agliè – Villa Il Meleto, Casa di Guido Gozzano: orario dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 19.00. 
Caravino – Castello e Parco di Masino: aperto con orario 10.00-18.00. Ingresso: (Castello e Parco).

redazione

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