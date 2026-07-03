Giardino Demasi nel degrado, le fioriere trasformate in discariche

Tra degrado e abbandono. Nel giardino Demasi, in via Gubbio, le fioriere presenti all’interno dell’area verde sono state trasformate nel tempo in veri e propri punti di abbandono rifiuti. Il tutto nonostante la presenza dei cestini. Lamentele e segnalazioni arrivano, ormai da tempo, dai residenti del quartiere Madonna di Campagna.

L’area, intitolata a Demasi - uno degli operai morti nella Strage della ThyssenKrupp - rappresenta uno degli spazi verdi del quartiere, frequentato quotidianamente dalle famiglie. Il problema principale, però, riguarda la fruizione diurna e notturna degli spazi: a cominciare dalle fioriere, ormai utilizzate impropriamente e trasformate in autentiche discariche a cielo aperto. All’interno si trovano lattine, avanzi di cibo, bottiglie e materiali indifferenziati, lasciati da chi frequenta l’area senza alcun rispetto per il bene pubblico.

Una percezione di abbandono

L’accumulo di spazzatura contribuisce ad aumentare quella sensazione di abbandono, già piuttosto evidente a una prima occhiata. "Il degrado visivo si accompagna a cattivi odori e alla difficoltà di utilizzo di alcune aree" così Salvatore, residente in zona. Intorno è già presente un campetto che attende di conoscere il suo futuro "e avere anche un giardinetto in quelle condizioni non aiuta".

La richiesta dei residenti

Dal quartiere arriva la richiesta di interventi mirati per il giardino Demasi. Tra le proposte, una maggiore frequenza di pulizia, la rimozione dei rifiuti accumulati nelle fioriere e un rafforzamento dei controlli per scoraggiare comportamenti incivili.