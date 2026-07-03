Stati Generali del Rock Piemonte: il vincitore è Giorgio Nieloud

Con una grande partecipazione di pubblico, si è svolta la finale del contest Stati Generali del Rock Piemonte, edizione 2026.

Il palco del Comala ha ospitato i concerti dei 4 progetti musicali - Marea, Giorgio Nieloud, Sirlene, Swirl - che sono arrivati fino in fondo al percorso partito dalla selezione di un centinaio di candidature, proseguito con le semifinali live a Magazzino sul Po, e culminato in questa serata di grande musica, impreziosita dall'esibizione degli ospiti Animaux Formidables.

Il contest, promosso da Torino Creativa e Città di Torino, decide il progetto musicale del Piemonte che andrà a esibirsi ad Arezzo Wave, dal 1987 il più importante trampolino di lancio per i nuovi talenti della musica italiana. Ad aggiudicarsi questa possibilità è stato Giorgio Nieloud, cantautore torinese classe '98, designato vincitore dell'edizione 2026.

Gli altri progetti che si sono esibiti nelle semifinali live: Brian-N, BRX!T, Francoblu, Nys The Halfsoul, Ormedeo Fucsia, RicordaCassandra.