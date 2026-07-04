Domenica 12 luglio l'appassionante sfida automobilistica della Cesana-Sestriere

Da venerdì 10 a domenica 12 luglio i riflettori del motorsport internazionale si riaccendono sul Piemonte, per la cronoscalata automobilistica Cesana-Sestriere, uno degli eventi più attesi e adrenalinici dell'anno. La corsa è giunta alla 44ª edizione ed è organizzata come sempre dall’Automobile Club Torino, con il patrocinio e il sostegno tecnico e organizzativo della Città metropolitana di Torino. La Direzione Viabilità 2 ogni anno garantisce la perfetta percorribilità in sicurezza dei 10,4 km della Provinciale 23 interessati dalla competizione, con gli interventi eventualmente necessari sulle protezioni laterali e sulla pavimentazione stradale.

La Cesana-Sestriere non è solo una gara: è un pezzo di storia dell'automobilismo che, dal 1961, anno delle celebrazioni per il centenario dell’Unità d’Italia e dell’esposizione universale Italia ’61, continua a scriversi sulle strade delle montagne olimpiche. Quest'anno, la manifestazione assume una rilevanza ancora maggiore, perché è uno dei pochissimi appuntamenti motoristici piemontesi di caratura internazionale, vantando l’ormai consolidata inclusione nel Campionato Europeo della Montagna per auto storiche della FIA. È un riconoscimento che sottolinea un primato fondamentale: la Cesana-Sestriere è attualmente l'unico evento motoristico dedicato alle quattro ruote sul territorio piemontese a godere di una vetrina internazionale così importante e istituzionale. Essere parte del FIA Historic Hill Climb Championship significa attrarre sulle montagne della Val di Susa piloti, team e vetture, rispettando al contempo standard organizzativi e di sicurezza molto severi. È un traguardo di organizzazione che l’AC Torino raggiunge anno dopo anno con grande dedizione.

Come sempre, nel secondo fine settimana di luglio i piloti daranno spettacolo, partendo dai 1.350 metri di Cesana Torinese fino ai 2.035 metri del Colle del Sestriere , su di un tracciato che mette a dura prova la tecnica di ogni singolo driver e l'affidabilità aerodinamica e meccanica delle vetture. Le curve, i tornanti veloci, i tratti misti e i rettilinei richiedono un coraggio fuori dal comune e una precisione di guida assoluta. Senza dimenticare il volano promozionale ed economico dell’evento, con la presenza di centinaia di appassionati, addetti ai lavori e turisti.