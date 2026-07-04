Domenica 12 luglio l'appassionante sfida automobilistica della Cesana-Sestriere

Da venerdì 10 a domenica 12 luglio i riflettori del motorsport internazionale si riaccendono sul Piemonte, per la cronoscalata automobilistica Cesana-Sestriere, uno degli eventi più attesi e adrenalinici dell'anno. La corsa è giunta alla 44ª edizione ed è organizzata come sempre dall’Automobile Club Torino, con il patrocinio e il sostegno tecnico e organizzativo della Città metropolitana di Torino. La Direzione Viabilità 2 ogni anno garantisce la perfetta percorribilità in sicurezza dei 10,4 km della Provinciale 23 interessati dalla competizione, con gli interventi eventualmente necessari sulle protezioni laterali e sulla pavimentazione stradale.
La Cesana-Sestriere non è solo una gara: è un pezzo di storia dell'automobilismo che, dal 1961, anno delle celebrazioni per il centenario dell’Unità d’Italia e dell’esposizione universale Italia ’61, continua a scriversi sulle strade delle montagne olimpiche. Quest'anno, la manifestazione assume una rilevanza ancora maggiore, perché è uno dei pochissimi appuntamenti motoristici piemontesi di caratura internazionale, vantando l’ormai consolidata inclusione nel Campionato Europeo della Montagna per auto storiche della FIA. È un riconoscimento che sottolinea un primato fondamentale: la Cesana-Sestriere è attualmente l'unico evento motoristico dedicato alle quattro ruote sul territorio piemontese a godere di una vetrina internazionale così importante e istituzionale. Essere parte del FIA Historic Hill Climb Championship significa attrarre sulle montagne della Val di Susa piloti, team e vetture, rispettando al contempo standard organizzativi e di sicurezza molto severi. È un traguardo di organizzazione che l’AC Torino raggiunge anno dopo anno con grande dedizione.
Come sempre, nel secondo fine settimana di luglio i piloti daranno spettacolo, partendo dai 1.350 metri di Cesana Torinese fino ai 2.035 metri del Colle del Sestriere, su di un tracciato che mette a dura prova la tecnica di ogni singolo driver e l'affidabilità aerodinamica e meccanica delle vetture. Le curve, i tornanti veloci, i tratti misti e i rettilinei richiedono un coraggio fuori dal comune e una precisione di guida assoluta. Senza dimenticare il volano promozionale ed economico dell’evento, con la presenza di centinaia di appassionati, addetti ai lavori e turisti.
Le verifiche sportive quest’anno sono in programma in piazzale Giovanni Agnelli a Sestriere venerdì 10 luglio dalle 13,30 alle 19 e sabato 11 dalle 8 alle 9. Le verifiche tecniche si svolgeranno in piazzale Agnelli venerdì 10 dalle 14 alle 19,30 oppure su prenotazione nell’area paddock di Cesana venerdì 10 dalle 14 alle 19,30. Sabato 11 luglio le verifiche tecniche saranno dalle 8 alle 10. Per effettuare le verifiche in area paddock è necessaria la prenotazione. Le prove ufficiali inizieranno sabato 11 alle 13 a Cesana, mentre lo start della prima vettura in gara sarà alle 11 di domenica 12. La premiazione è prevista alle 14,30 in piazzale Agnelli. Anche quest’anno la storica cronoscalata competitiva sarà affiancata dalla 14ª Cesana-Sestriere Experience, una doppia parata di vetture di alto valore storico sportivo, sabato 11 con inizio alle 10,30 e domenica 12 alle 9,30. Una giuria di esperti premierà il “Best of Show”, oltre a tutte le altre categorie.
Per ulteriori informazioni i siti Internet da consultare sono www.cesanasestriere.com e/o www.torino.aci.it, ma si può anche scrivere a info@cesanasestriere.com o a segreteriadirezione@acitorino.it