Pinerolo diventa nuovamente un’opera d’arte tra passato, presente e futuro

Un concorso di pittura estemporanea si intreccerà con esposizioni e uno spazio creativo per tutti nella seconda edizione di Pinerolo Art Festival. L’evento è organizzato dall’associazione culturale artistica AriadiE20, in collaborazione con Italia Nostra, con il patrocinio e il contributo del Comune e il patrocinio della Città Metropolitana di Torino, per domenica 5 luglio, dalle 10 alle 19, nel centro storico medievale di Pinerolo.

Al centro del Festival ci sarà il concorso di pittura estemporanea, dal tema ‘Uno sguardo su Pinerolo: tra passato, presente e futuro’, con un primo premio da 600 euro in palio. Gli artisti, oltre 60 gli iscritti, fino a qualche giorno fa, realizzeranno dal vivo le proprie opere, interpretando la città e valorizzandone scorci, architetture e atmosfere. Fino alla premiazione alle 18 in piazza San Donato, si potranno ammirare i dipinti realizzati per le vie del centro storico.

Sotto i portici medievali gli artisti professionisti daranno poi vita a una mostra diffusa ‘en plein air’, entrando in diretto contatto con il pubblico e l’ambiente circostante.

Ci sarà posto anche per chi non è professionista con uno spazio creativo aperto a partecipanti di ogni età. Come l’anno scorso, il laboratorio ‘Artisti per un giorno’, a cura dell’artista Simona Dolce, offrirà la possibilità di sperimentare liberamente l’arte lasciando il proprio segno su una grande tela bianca che diventerà così un’opera collettiva.

Gli eventi in programma sono a libero accesso per il pubblico e si svolgeranno anche in caso di pioggia. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il 331 9877356 su WhatsApp o scrivere a artecultura@ariadie20.it