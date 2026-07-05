Chieri Comic Live Show 2026: un luglio tutto da ridere nella corte del Palazzo Comunale

La città di Chieri si prepara a un luglio travolgente con la seconda edizione del Chieri Comic Live Show, la rassegna di comicità e stand‑up comedy ideata e curata da Santibriganti Teatro e sostenuta dalla Città di Chieri. Per quattro serate, la Corte del Palazzo Comunale (via Palazzo di Città 10) diventerà un palcoscenico dedicato alle voci femminili della comicità contemporanea: artiste capaci di unire intelligenza, ironia e sguardo critico, trasformando la quotidianità in un irresistibile racconto dal vivo.

Quattro mondi comici

Lunedì 6 luglio ore 21.30

A night with… – di e con Annagaia Marchioro

Una serata dove tutto può accadere: filosofia, vita quotidiana, paradossi, confidenze e risate senza freni. Marchioro, attrice e comica diplomata alla Paolo Grassi, porta sul palco la sua comicità intelligente e imprevedibile, forte di un percorso che spazia dal teatro alla TV, fino alla collaborazione con Teresa Mannino. Una performance che smonta i massimi sistemi con la stessa naturalezza con cui racconta le giornate “del ciclo o della creaturina che ugola come la Pausini”.

Venerdì 17 luglio – h. 21.30

New girl in town – Le disavventure di un’inglese in Italia – di e con Hannah Croft

La comicità britannica incontra la vita quotidiana italiana: Croft, pluripremiata artista del duo Croft & Pearce, debutta con la sua prima ora di stand‑up in italiano. Scontri culturali, domande esistenziali (“Sono straniera o semplicemente strana?”), codici fiscali considerati sexy e parcheggi creativi: un viaggio comico che racconta l’Italia attraverso gli occhi di chi arriva da fuori. Un talento selezionato dalla BBC, vincitrice di premi all’Edinburgh Fringe e protagonista di tour internazionali.

Lunedì 20 luglio – h. 21.30

I diari del Bastone bianco – di e con Desy Icardi

Debutto assoluto per l’adattamento teatrale del libro I diari del bastone bianco (Fazi Editore). Icardi racconta con ironia la sua esperienza di donna ipovedente che osserva il mondo dei “normodotati”, tra inciampi, parole sbagliate e tentativi di fare la cosa giusta. Attrice, autrice, regista e scrittrice, porta sul palco un monologo che unisce comicità, autobiografia e un nuovo modo di guardare la normalità.

Martedì 28 luglio – h. 21.30

La ragazza con la lavastoviglie di perla – di e con Giulia Pont

Una comicità che parla dell’età adulta, delle aspettative ridimensionate e delle piccole rivelazioni quotidiane. Pont, attrice e autrice torinese, torna al Chieri Comic Live Show dopo il successo dello scorso anno con un nuovo spettacolo che attraversa corsi di danza pieni di teenager, “uomini carciofo” e momenti di realizzazione davanti alla propria lavastoviglie. Ironia, femminile, società e leggerezza: un mix che la rende una delle voci più interessanti della comicità contemporanea.

Biglietti e informazioni

Online: 7 euro su ticket.it e santibriganti.it. In cassa: 10 euro intero / 8 ridotto (under 25, over 65, tesserati associazioni socioculturali di Chieri). Gratuito: persone con disabilità e accompagnatore. In caso di pioggia, gli spettacoli si spostano all’Auditorium Leo Chiosso. Info: tel. 011645740 (lun–gio, ore 11-17) – santibriganti.it