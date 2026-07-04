L’estate torrese entra nel vivo: ecco il programma delle Mezze Notti Bianche

Partono oggi, sabato 4 luglio, le Mezze Notti Bianche di Torre Pellice. Saranno cinque gli appuntamenti con la musica dal vivo, gli aperitivi, le cene e i negozi aperti fino a tarda sera, lungo l’area pedonale del paese. L’iniziativa è organizzata dai commercianti torresi, in collaborazione con la Pro loco, ripropongono anche per l’estate 2026 le Mezze Notti Bianche, uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva.

Oggi tra via Arnaud e piazza Gianavello si esibiranno gli Storytelling con un repertorio di cover degli U2. In via Caduti per la Libertà spazio a Valentina Branca e Roberto, mentre in piazza Libertà canterà Enrico Peyretti. La piazzetta di via Arnaud ospiterà i Sesto Senso, mentre in via Roma sarà protagonista il gruppo grunge Seattle Junk.

Al Tempio valdese di via Beckwith ci sarà invece la 34ª Rassegna di canto di ispirazione popolare, organizzata dal Coro Valpellice

Per il secondo appuntamento, sabato 18 luglio, tra via Arnaud e piazza Gianavello si esibiranno i Rusty Groove Rock Band. In via Caduti per la Libertà andrà in scena Musica 360° con Dj Maxemme, mentre piazza Libertà ospiterà Elisa e Dj Adry. Nella piazzetta di via Arnaud si esibiranno i Betty & Friends, mentre in via Roma è in programma la serata karaoke: Kanta Britannia.

Il terzo appuntamento sarà sabato 1° agosto con la Mezza Notte Bianca della Pro loco. Sotto i portici comunali di via Repubblica ci sarà la cena accompagnata da musica anni ‘70 e ‘80 con SDM Livemusic. Per partecipare alla cena è richiesta la prenotazione obbligatoria (333 6871219, 333 6186695).

La prima Mezza Notte Bianca di agosto è in programma sabato 8. Tra via Arnaud e piazza Gianavello saliranno sul palco i War Machine, con un tributo agli AC/DC. In via Caduti per la Libertà si esibiranno Dj Adry e Phonia, mentre in piazza Libertà spazio agli Standing Ovation, con un tributo a Vasco Rossi.

La piazzetta di via Arnaud ospiterà Minox Dj & Vizio mentre davanti al municipio, in via Repubblica, suoneranno i Fratelli Chase e in via Roma tornerà Enrico Peyretti.

L’ultimo appuntamento dell’estate è in programma sabato 22 agosto, quando in piazza Libertà si esibiranno Paolo e Chiara con musica a 360 gradi. Nella piazzetta di via Arnaud sarà la volta dei Sinfonia 19, mentre in via Roma toccherà a La Cattiva Compagnia con un concerto dedicato alle canzoni di Ligabue.

Oltre alle serate musicali, l’estate torrese propone il Mercatino estivo degli hobbisti, dedicato a prodotti biologici, artigianato e creatività locale e organizzato dalla Pro loco. L’appuntamento è fissato per domenica 12 luglio, dalle 9 alle 19, e per sabato 1° agosto, dalle 9 alle 24, lungo l’isola pedonale del centro del paese.