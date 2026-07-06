Museo del Cinema e Mole Antonelliana aperti per una Notte con Club Silencio

Sabato 11 luglio, la Mole Antonelliana aprirà le sue porte grazie a Club Silencio e al Museo Nazionale del Cinema per una straordinaria apertura serale, in occasione della mostra temporanea “MY NAME IS ORSON WELLES”.

Dalle 19:15 si terrà “Una Notte al Museo Nazionale del Cinema” che consentirà la visita alla mostra dedicata a uno dei più grandi innovatori del cinema del Novecento. Il percorso, con oltre 400 opere, documenti e materiali inediti che raccontano l'universo creativo del regista di “Quarto potere”, sarà accompagnato dalla performance musicale di Tommaso Poggi “Ombre Vive”. Scritto appositamente per l'appuntamento, il progetto intreccia una voce d'autore e una traccia elettronica originale costruita anche con i suoni del cinema stesso creando un’esperienza site and event specific, in pieno stile Club Silencio. La performance presenta un crescendo dalla fissità della fotografia alle ombre di Welles, fino alla musica house, in un dialogo continuo tra parola, suono e immagine.

Saranno aperti alla visita anche il percorso permanente del museo che ripercorre la storia del cinema dalle origini ai giorni nostri e che con oltre 760.000 visitatori nel 2025 risulta uno dei musei più visitati in Italia. Novità di questo nuovo appuntamento del format “Una Notte al Museo” di Club Silencio in questa location è l’accesso alla mostra temporanea "A schermo pieno. Eni nel cinema italiano": a cura di Sergio Toffetti, è un viaggio attraverso le stazioni di servizio AGIP raccontate dal cinema italiano che mostra l’evoluzione del paesaggio e la trasformazione di stili di vita, sogni e bisogni individuali e collettivi.

A chiudere l’esperienza, la straordinaria salita in notturna con l’ascensore panoramico che condurrà il pubblico fino al tempietto della Mole Antonelliana, a 85 metri di altezza, e le offerte del lounge bar.

Per partecipare è necessario accreditarsi al link:

https://to.clubsilencio.it/cinema/?src=cs