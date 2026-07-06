Lunathica: il Festival Internazionale di Teatro di Strada torna con oltre 120 spettacoli

Dall’8 al 12 luglio il territorio del Ciriacese e del Basso Canavese si prepara a essere attraversato da un’ondata di creatività, energia e spettacolo: torna Lunathica, il Festival Internazionale di Teatro di Strada, giunto alla sua XXIV edizione e diretto da Cristiano Falcomer. Un appuntamento che ogni anno cresce per qualità, partecipazione e respiro internazionale, trasformando piazze, parchi, piste ciclabili e cortili dei comuni di Cirié, Mathi, Nole, Fiano, Grosso, Lanzo e Villanova Canavese in palcoscenici a cielo aperto.

Gli artisti, provenienti da Lituania, Spagna, Argentina, Brasile, Uruguay, Italia, Cile, Canada e Giappone, saranno impegnati in spettacoli che attraversano i linguaggi del nuovo circo, della danza, del funambolismo, della clownerie, dell’acrobatica aerea, del teatro di figura e del visual theatre.

Il festival non è solo intrattenimento: molti spettacoli affrontano temi contemporanei come migrazioni, mobilità umana, condizione femminile, sostenibilità, diritti e consapevolezza sociale, confermando la vocazione di Lunathica a unire leggerezza e riflessione.

Una sezione sarà dedicata agli artisti under 35, offrendo supporto tecnico e organizzativo. Il festival rinnova inoltre la collaborazione con Coldiretti Torino, proponendo prodotti locali a km 0, la Notte Gialla a Ciriè e laboratori di educazione alimentare per bambini dei centri estivi.

Il programma completo è su www.lunathica.it