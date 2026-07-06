Ultimo in concerto a Torino all'Allianz Stadium

Dopo il live che a Tor Vergata ha radunato 250 mila persone, Ultimo porta il suo tour negli stadi italiani.

È davvero una favola per sempre quella di ULTIMO, una favola che tende all’infinito e che non conosce soluzione di continuità. È un filo teso sulla linea del tempo che tiene unita la Generazione ULTIMO, traghettandola da una stagione a un’altra, regalandole la certezza di avere sempre un approdo, un punto di arrivo e un’attesa da assaporare fino al prossimo palcoscenico che si accenderà per tutti loro.

La tappa a Torino sarà il 16 luglio 2027 all'Allianz Stadium).