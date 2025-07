Intervento dei vigili del fuoco di Torino nella tarsa serata di ieri a Volpiano, in via Brandizzo, per un incendio all’interno di un hotel attualmente dismesso.

Le squadre dei vigili del fuoco hanno estinto le fiamme e messo in sicurezza la zona.

In corso le indagini per determinare le cause dell’evento con il personale dell’arma dei carabinieri presenti sul posto.