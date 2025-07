Ora le occupazioni dei camper fanno arrabbiare due Circoscrizioni: “Un disastro tra Mirafiori e Lingotto” [FOTO]

Rifiuti ovunque, passeggini “parcheggiati” dove capita e i soliti numerosi camper. Non si ferma l’allarme occupazioni abusive attorno al parcheggio Caio Mario di corso Unione Sovietica. Anzi, negli ultimi giorni - come segnalato dai residenti di zona Mirafiori - via Pernati di Momo si è trasformata in un piccolo campo rom improvvisato.

Furgoni e discariche

Due camper e un furgone. E a volte altri mezzi di dubbia provenienza. Chi transita alle spalle dell’area di sosta di Gtt deve fare i conti con il bivacco di alcune famiglie nomadi che nonostante la chiusura dei bagni e il nuovo piano della Città, proprio non vogliono saperne di levare le tende. “E ora sono ricominciati anche gli atti vandalici” fanno sapere i cittadini.

La lettera all’Asl

Solo pochi giorni fa il coordinatore alla Mobilità in Circoscrizione 2, Alessandro Nucera, ha scritto una lettera all’Asl richiamando a un problema di igiene sempre più evidente. Che, tra le altre cose, interessa anche già Gonin, corso Salvemini e strada delle Cacce. “Nei pressi di questi insediamenti - racconta Nucera -, siamo invasi dai rifiuti. Inoltre queste persone espletano i loro bisogni fisiologici all’aperto, come se nulla fosse. Per questo chiediamo un sopralluogo”.

Anche la 8 si lamenta

Ma ora il problema sembra allargarsi a macchia di leopardo. Tanto che nell’ultimo Consiglio della vicina Circoscrizione 8 ha alzato la mano anche il capogruppo dei Moderati, Antonio Palumbo. “Il problema ormai riguarda anche Lingotto - ha spiegato -, e lo dimostrano gli accampamenti al parco Di Vittorio, sempre più una criticità per le chi frequenta l’area verde”.