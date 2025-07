Degrado e sporcizia in corso Giulio Cesare: in fiamme rifiuti in strada [VIDEO]

In fiamme i rifiuti ammassati in strada. Siamo in corso Giulio Cesare, all'altezza di corso Novara: i residenti di questa zona al confine tra Aurora e Barriera di Milano da tempo denunciano spaccio, degrado, occupazione abusive, risse e ogni tipo di illegalità.

La denuncia della gattara

Ad unirsi al coro delle proteste anche una gattara, dato che in zona è presente una colonia felina libera, che da tempo segnala la sporcizia alla Municipale e alla Tutela Animali.

Una situazione culminata ieri sera, quando è stato appiccato il fuoco alla spazzatura e alle masserizie presenti sull'asfalto. Sul posto sono tempestivamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere l'incendio.

Le due capigruppo di FdI alla 6 e alle 7 Verangela Marino e Patrizia Alessi chiedono con "forza un'attenzione maggiore per le due Circoscrizioni, nel totale silenzio di un'amministrazione comunale che continua a tollerare gli atteggiamenti di tutti quegli individui che non fanno nient’altro che creare continui problemi di sicurezza pubblica".