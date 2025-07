Da lunedì sul 4 aumentano i controlli serali: a bordo del tram anche due vigilantes

Da lunedì sul tram 4 i controllori Gtt saranno affiancati alla sera da due vigilantes. Questi ultimi non saranno in possesso di pistole o altre armi, ma si tratterà di operatori di un'azienda specializzata in sicurezza.

Più controlli

Dei "bodyguard" con patentino, sul modello di quelli privati che usano i locali della movida per garantire sicurezza ai clienti ed evitare risse ed episodi di microcriminalità. E così dal 14 prende il via il progetto "Safe Tram", un'iniziativa sperimentale di Gtt che prevede alla sera un aumento dei controlli dei biglietti lungo l'intera linea 4.

I vigilantes

L'obiettivo è chiaro: aumentare la sicurezza a bordo dei mezzi pubblici, in particolare sulla principale arteria tranviaria di Torino. Nelle ore serali, dalle 18 a mezzanotte circa, il personale Gtt addetto ai controlli sarà affiancato da due operatori di sicurezza.

Ipotesi estensione

L'iniziativa, che si protrarrà fino alla fine dell'anno, sarà inizialmente focalizzata sulla linea 4, da Drosso (Mirafiori) a Falchera. Al termine del periodo sperimentale, i risultati ottenuti saranno analizzati per valutare la replicabilità del modello e la sua estensione anche ad altre linee della rete.