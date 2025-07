Gtt si cambia: arrivano sull'app anche gli abbonamenti mensili e settimanali

Gtt lancia la nuova versione di To Move, che permetterà di comprare online anche gli abbonamenti annuali, mensili, settimanali e giornalieri ai bus e tram di Torino. Al momento non c'è ancora la data ufficiale, ma il Gruppo è al lavoro sul progetto.

La novità

Un importante passo in avanti verso la digitalizzazione per i torinesi che quotidianamente prendono i pullman e la metropolitana. Attualmente infatti su To Move è possibile comprare solo il ticket di corsa singola urbano e suburbano, quello giornaliero, quello con 7 corse ed altre soluzioni .

Un "disservizio" che oggi Gtt promette di superare: nella nuova versione dell'applicazione sarà possibile comprare anche gli abbonamenti settimanali, mensili ed annuali sul modello di Milano e Napoli.

Nel 2024 +102% di ticket online

Nel 2024 sono stati acquistati 4 milioni di biglietti per un valore di 11 milioni e 700mila euro, con un 102% di crescita rispetto al 2023.

Ma il Gruppo vuole puntare sulla digitalizzazione anche su altro settori. È il caso dei parcometri: attualmente a Torino ne sono presenti 860. Con costi di gestione sia umana che tecnica: oltre al funzionamento dell'apparecchio, bisogna mandare un operatore a svuotarlo, così come a mettere la carta per il ticket. Nel 2024 GTT ha incassato 5 milioni di euro dai biglietti esposti sul cofano.

In "pensione" i parcometri

Ma l'obiettivo del Gruppo è "mandare" in pensione i parcometri, spingendo gli automobilisti a pagare il parcheggio con SostApp. Il vecchio metodo con le monetine rappresenta il 31% degli incassi del settore strisce blu. Una percentuale che GTT punta a fare scendere in favore del digitale.

Attualmente il 48% dei parcheggi viene pagato con applicazione, comprendendo sia quella in house del Gruppo che gli operatori privati. Ora l'azienda vuole potenziare ulteriormente SostApp, che nel 2024 ha fatto registrare oltre 284mila transazioni, pari a un +179% di vendite rispetto al 2023.