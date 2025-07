Da Rivoli a Bratislava: restituiti i beni smarriti da un cittadino slovacco

È avvenuta ieri mattina, presso il Comando della Polizia Locale di Rivoli, la restituzione ufficiale di alcuni effetti personali a una persona delegata da un cittadino slovacco, cui appartenevano i beni smarriti.

La vicenda era iniziata il giorno 8 maggio scorso, quando – in una zona campestre del territorio – erano stati rinvenuti da personale dell’Arma dei Carabinieri due borsoni, quattro zaini e una valigia, lasciati incustoditi sul terreno. All’interno erano contenuti capi di abbigliamento, effetti personali, documenti vari e un passaporto intestato a un cittadino slovacco.

Gli oggetti, dopo la prima segnalazione, sono stati presi in carico dalla Polizia Locale di Rivoli, sotto la direzione del Comandante dottor Roberto Riva Cambrino e la responsabilità del Commissario Carlo Boglietti, che si è occupato della custodia e, soprattutto, di ricostruire l’identità del proprietario e attivare i contatti necessari per restituire quanto rinvenuto. Un lavoro che ha richiesto attenzione, pazienza e senso del dovere.

In breve tempo, grazie alla collaborazione con le autorità consolari della Repubblica Slovacca e al coordinamento con l’Arma dei Carabinieri, è stato possibile contattare il legittimo proprietario e organizzare la restituzione degli oggetti attraverso una persona formalmente delegata.

“Un gesto che va ben oltre la semplice restituzione di oggetti smarriti – ha dichiarato il Sindaco di Rivoli, Alessandro Errigo – e che testimonia l’importanza del senso civico, dell’umanità e della professionalità con cui operano quotidianamente le nostre Forze dell’Ordine. La sinergia tra Istituzioni, quando è efficace e orientata al bene comune, diventa un valore aggiunto irrinunciabile per la nostra comunità.”

"Ritengo che sia una importante occasione per evidenziare come la Polizia Locale espleti una serie di servizi in collaborazione con le forze di Polizia dello Stato al servizio della cittadinanza e quello degli oggetti smarriti è uno di questi. - afferma il Comandante Riva Cambrino - Essere il punto di riferimento per chi ritrova oggetti o per chi ne ha smarrito qualcuno, documenti o valori, è importante. I cittadini possono fare un sicuro riferimento alla Polizia Locale e quello che oggi abbiamo visto è la prova evidente che il sistema funziona.”

L’episodio, oltre al suo valore simbolico, conferma ancora una volta il ruolo fondamentale della Polizia Locale non solo per la sicurezza urbana, ma anche per la tutela concreta dei diritti e della dignità di ogni persona.