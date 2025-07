Movida e rispetto, a Borgo Rossini parte la campagna “Usa il cestino, sempre!”

La Circoscrizione 7, in collaborazione con i locali di Borgo Rossini, lancia una nuova campagna di sensibilizzazione per promuovere comportamenti civili e responsabili nella gestione dei rifiuti urbani.



L'obiettivo è chiaro: rendere le nostre strade, i nostri parchi e i nostri quartieri più puliti e vivibili, grazie alla collaborazione di tutti i cittadini e delle attività commerciali del territorio.



Ogni giorno, purtroppo, numerosi rifiuti, soprattutto bottiglie di vetro, vengono abbandonati per strada nella zona della movida in Borgo Rossini, con gravi conseguenze sull'ambiente, sul decoro urbano e sulla qualità della vita. Eppure, basta poco per fare la differenza: un gesto semplice, come gettare i rifiuti negli appositi cestini.



I locali hanno posizionato fuori dalle loro attività diversi cestini, così come Amiat ha collocato nuovi cassonetti soprattutto per il vetro. Dalla prossima settimana verranno affisse sulle vetrine dei locali diverse locandine che invitano i frequentatori della movida ad utilizzare i cestini per i rifiuti anziché buttarli per terra.



Per un ambiente più pulito e vivibile, facciamo la nostra parte: usa il cestino, sempre.