La Casa del Teatro soffia sopra due decenni di candeline e guarda “Oltre i venti”

La Casa del Teatro Ragazzi e Giovani celebra i suoi vent’anni guardando avanti. La stagione 2026/2027, significativamente intitolata Oltre i Venti, racconta un doppio movimento: la memoria di un percorso che ha coinvolto oltre 50.000 spettatori ogni anno e la spinta verso il futuro, verso i “venti” che attraversano il nostro tempo e plasmeranno le nuove generazioni.

Un teatro che cresce con la comunità

“Vent’anni non sono un traguardo da celebrare con una cerimonia, ma il risultato di un lavoro collettivo”, sottolinea Chiara Daniela Pronzato, presidente della Fondazione TRG. La Casa del Teatro si conferma luogo di incontro e immaginazione condivisa, dove l’arte diventa strumento per comprendere la complessità e costruire comunità.

Sei nuove produzioni e coproduzioni

Il direttore artistico Emiliano Bronzino disegna una stagione articolata in sei filoni tematici: teatro ragazzi e nuova drammaturgia, autrici under 35, accessibilità e inclusione, teatro civile e legalità, scienze e natura, progetti internazionali.

Tante le nuove produzioni. Tra queste: Le avventure di Cipidillo. Storia di un grillo di Silvano Antonelli, con Alice De Bacco e Daniel Lascar. Un viaggio poetico sull’inclusione e la cura reciproca. L’uomo che piantava gli alberi di Bronzino e Micol Jalla, ispirato a Jean Giono. Un racconto sulla cura del mondo e sulle generazioni future. Processo a Elena di Paola Fresa e Bronzino. Una riflessione sul giudizio e sull’identità femminile. Pinocchio. Un bambino come tutti gli altri di Tonio De Nitto, con Fabrizio Tana, attore con sindrome di Down. Una rilettura inclusiva del classico di Collodi. Se dicessimo la verità – 2027: progetto di Giulia Minoli, in collaborazione con Piccolo Teatro di Milano, Teatro di Roma, Teatro di Napoli e CTB Brescia. Racconta le donne che hanno sfidato la violenza mafiosa. Giraffe, con Cranpi e TeatroViola, dedicato alla zoologa Anne Innis Dagg, pioniera della ricerca scientifica e simbolo di libertà e curiosità.

Repertorio e grandi classici

Sedici spettacoli di repertorio tornano a raccontare i temi fondanti della Fondazione TRG: Il giro del mondo in 80 giorni, In viaggio con il Piccolo Principe, La piramide invisibile; La caverna delle meraviglie, Dialoghi per domani, Kolok; Zerozerozerosottozero; It’s a match!, Io uccido i giganti; Quadrotto, Tondino e la Luna, Caro Lupo, Chi sei?; Il canto di Natale, Peter Pan, L’usignolo e l’imperatore, Dante fra le fiamme e le stelle.

Ospitalità e danza

Circa trenta spettacoli ospiti arricchiscono la stagione con compagnie italiane e internazionali. Tra i titoli più attesi: Souvenirs (Francia), Compagnie Claire et Antho, RRR. Storia di un bruco (Lituania), Princep Totilau, Ape Pina, Babù e il bosco di profumi, Naturalis e Piccolo Asmodeo, La regina delle rane, Grammatica della fantasia, Emanuela Loi. La ragazza della scorta di Borsellino. La collaborazione con la Fondazione Egri per la Danza porta in scena Lo Schiaccianoci, Serata Händel, Scritto sul mio corpo e il Gala della Danza.

Eventi speciali

Per le Festività ecco Monster’s Got Talent. La Regina degli Spaventapasseri, circo contemporaneo e teatro fisico per Halloween, Sparkly Magic Show, grande evento natalizio di magia e illusionismo, Clown in libertà, festa di Carnevale con il Teatro Necessario

Info

Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, corso Galileo Ferraris 266, www.casateatroragazzi.it