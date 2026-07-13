Dalle letture silenziose alle aule studio: l'Egizio si trasforma per l'estate

Il Museo Egizio propone un palinsesto di appuntamenti estivi, per la maggior parte gratuiti, per offrire nuovi modi di scoprire la collezione e rispondere a un pubblico diversificato: dai ragazzi agli over 70; da chi è in cerca di un luogo tranquillo e fresco per studiare a chi vuole approfondire il Museo e la collezione; per chi vive a Torino e per chi è in vacanza.

Si parte dai primi di luglio, con tutti i giovedì dal 2 al 30 in fascia serale, in cui sarà possibile godere gratuitamente di Galleria dei Re in una dimensione di assoluto silenzio. Grazie all’iniziativa “Silent Dialogues. Lettura, scrittura e disegno nell'antico”, basta portare con sé un libro oppure carta, penne e matite per immergersi in un dialogo profondo e silenzioso con i reperti e l’antichità.

Sempre all’insegna della tranquillità e della concentrazione, in orario ordinario infrasettimanale, l’Egizio trasforma la sua sala conferenze in sala studio, per permettere agli studenti di godere di uno spazio tranquillo e climatizzato per prepararsi alla sessione estiva. Fino al 31 luglio, infatti, sono disponibili gratuitamente 18 postazioni prenotabili online per mezza o per l’intera giornata. Gli studenti prenotati potranno inoltre visitare gratuitamente il Museo.

In questi mesi estivi, nuove proposte speciali anche per le visite guidate.

Tutti i venerdì di agosto alle 16.00, è possibile partecipare a una speciale visita guidata tematica, "Sotto il disco solare. Come gli Egizi affrontavano il caldo", che porterà il pubblico alla scoperta della collezione da un punto di vista inedito: il focus, infatti, sarà sui reperti legati al caldo, per scoprire come gli Egizi lo affrontavano nell’antichità.

Ritorna l’iniziativa dedicata agli over 70 “Martedì d’estate”. Ogni martedì dal 7 luglio al 25 agosto, alle 17.00, sarà possibile per gli over 70 partecipare a una visita guidata gratuita dedicata, che esplorerà ogni volta temi diversi, previa prenotazione telefonica.

Continua anche “Speciale Estate con Francorosso”, l’iniziativa che permette di visitare gratuitamente il Museo Egizio ogni sabato fino all’8 agosto, dalle 18.30 alle 22.30. Un’occasione speciale per una serata estiva all’insegna della cultura dell’antico Egitto.



