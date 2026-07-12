Caparezza manda in orbita i fan al Flowers Festival: “Dedico il concerto all’artista palestinese Naji al-Ali”

“Questo concerto lo volevo dedicare a Naji al-Ali, artista palestinese che nel 1948 aveva dieci anni ed è stato testimone della Nakba” così Caparezza al termine del suo concerto al Flowers Festival di Collegno.

“Il suo personaggio - ha raccontato il cantante-, Handala, è oggi un simbolo in tutto il mondo della causa palestinese. Dimostra che l’arte è molto pericolosa per qualsiasi tirannia”.

7.500 persone hanno ascolta il suo messaggio in occasione del tour Orbit Orbit, intonando anche il coro “Free Free Palestine”.

Uno spettacolo dedicato all’immaginazione e alla creatività realizzato grazie al supporto di 10 artigiani e basato sull’ultimo disco dell’artista pugliese, un tributo al mondo del fumetto.

“La creatività ci aiuta a vivere. Ha dato un senso alla mia vita”, ha aggiunto il cantante che sul palco della Certosa di Collegno ha portato brani del nuovo disco come “Il pianeta della dire”, ma anche pezzi storici come “Fuori dal Tunnel”, “Vieni a ballare in Puglia”, “Vengo dalla Luna”.

Sul palco insieme a Caparezza anche la fumettetista torinese, Lorena Carottiere.