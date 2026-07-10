Il jazz trova casa nello Spazio Passel di Angrogna

Per due giorni il jazz trova casa tra le montagne della Val Pellice, allo Spazio Passel di Angrogna con una nuova manifestazione che vuole diventare un evento fisso, in cui godere della musica immersi nella natura.
Il Passel Jazz Festival, promosso dal Jazz Club Val Pellice si terrà domani, sabato 11, e domenica 12 luglio, in località Passel 332 (ingresso libero).
La rassegna inizierà domani alle 11 con gli appuntamenti seguenti alle 18 e alle 21,30. Il giorno seguente oltre alle esibizioni delle 11, 18 e 21,30, alle 16 si terrà un laboratorio di percussioni.
Durante la due giorni verranno esplorate le diverse sfumature di questo genere musicale: dalla tradizione italiana al funk, dal post bop allo swing, fino alle contaminazioni contemporanee. Per info 378 0923235.