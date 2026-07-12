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Cultura e spettacoli | 12 luglio 2026, 11:00

Casalborgone accoglie la Rino Gaetano band: stasera il recupero del concerto

Monferrato On Stage riparte subito dopo lo stop forzato di ieri sera causato dalle avverse condizioni meteo

Casalborgone accoglie la Rino Gaetano band: stasera il recupero del concerto

Il maltempo che ha colpito anche la provincia di Torino ha imposto una variazione di calendario per l'undicesima edizione di Monferrato on stage. L'appuntamento con la Rino Gaetano band, inizialmente pianificato per ieri sera in piazza Vittorio Emanuele II a Casalborgone, è stato posticipato a causa delle condizioni climatiche avverse.

Gli organizzatori hanno scelto di non annullare l'evento, ma di recuperarlo questa sera, domenica 12 luglio, mantenendo la stessa formula e la medesima location. Il programma della manifestazione prevede l'apertura dell'Area Food a partire dalle 18.30, sempre nella piazza principale del comune torinese, dove il pubblico potrà cenare prima dell'evento musicale.

Il live della Rino Gaetano band, che ripercorrerà i grandi successi del celebre cantautore romano, avrà inizio alle 21. L'accesso all'intera area della manifestazione rimane a ingresso gratuito.

Redazione

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