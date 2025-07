Giardino Maiocco, spaccio e degrado lasciano il segno: i volontari raccolgono oltre 400 bottiglie di vetro

Oltre 400 bottiglie abbandonate tra panchine e giochi. E' il "bottino" trovato dai volontari del gruppo “Scarpata Ferroviaria” di Torino Spazio Pubblico al giardino Luigi Maiocco, di corso Caio Plinio, da mesi agli onori delle cronache per spaccio e vandalismi. Un luogo, tra le Circoscrizioni 2 e 8, che, se da un lato richiama giovani e residenti in cerca di svago, dall’altro si risveglia ogni weekend con i segni evidenti del degrado lasciato durante la notte.

Maxi pulizia

Questa mattina, 14 luglio 2025, i volontari hanno effettuato un’operazione di pulizia straordinaria. Il bilancio è preoccupante: sono state recuperate oltre 400 bottiglie di vetro, gettate nei cestini dell’indifferenziata o, peggio ancora, nei contenitori della carta. Al contrario, i contenitori specifici per il vetro erano pieni di rifiuti di ogni tipo, tranne che del materiale corretto.

Un segnale chiaro di mala gestione dei rifiuti e mancanza di rispetto delle regole, che si somma a una situazione già complicata in termini di vivibilità e sicurezza urbana. "Quello che abbiamo trovato è l’ennesima conferma di un problema che si ripete ogni fine settimana" spiegano i volontari. Insomma serve maggiore attenzione da parte delle istituzioni e più educazione da parte dei cittadini. In parte, una risposta è arrivata poche ore fa con l'assessore Marco Porcedda a parlare della possibile collocazione di una telecamera proprio al Maiocco.

Le ultime

Giusto un mese fa residenti della zona, insieme a consiglieri di Fratelli d'Italia, erano scesi in strada per un flash mob anti spaccio. Non è un mistero che nonostante i lavori del Pnrr, l'allarme sicurezza sia tutt'altro che risolto. Con i venditori di morte a spostarsi oltre la collinetta. Va anche detto che le forze dell'ordine hanno aumentato, sensibilmente, i controlli ai giardini. Anche a piedi e a cavallo.