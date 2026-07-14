Miss Manza arriva dalla Cascina Rei dei fratelli Grangetto

La vincitrice della quarta edizione di ‘Miss Manza’ è Fioca. Di razza piemontese, arriva dalla Cascina Rei, di San Secondo di Pinerolo, dei fratelli Grangetto.

L’azienda partecipa all’evento svoltosi a Pragelato sabato 11 e domenica 12 luglio, insieme alla 27esima edizione di ‘Miss Mucca’, da vent’anni e per la prima volta conquista il titolo Miss Manza.

“Fioca ha 4 anni ed è stata chiamata così sia perché ogni anno la razza piemontese segue una lettera per l’iniziale dei nomi dei capi, e l’anno in cui è nata lei c’era la ‘F’, sia perché è tra i nomi storici che usavano già cinquanta o sessant’anni fa i nostri nonni e zii”, spiega Marco Grangetto.

Cascina Rei ha attualmente circa 140 capi di bestiame. “È una fatica portare 5 o 6 di questi capi dall’alpeggio e impegna diversi giorni. Ci teniamo a mantenere le tradizioni e a continuare, è una festa, ma in realtà dietro c’è tanto lavoro. Per fortuna amici e parenti ci aiutano sempre”.