Da Cavoretto alla Gran Madre, il piano buche della Circoscrizione 8: "Ma lavori solo nel 2026-2027"

Strade dissestate, marciapiedi sconnessi e viabilità pericolosa: i cittadini, compresi quelli della Circoscrizione 8, da tempo segnalano la necessità di interventi strutturali sul suolo pubblico. Ora, grazie a un finanziamento straordinario di 32 milioni di euro stanziati dalla Fondazione Crt nell’ambito del progetto “Torino Cambia - Spazi che uniscono”, si apre una nuova fase di manutenzione profonda e programmata.

"Riconoscimento importante"

Per la Circoscrizione 8, come per tutte le altre, è stato ottenuto un finanziamento “ridotto” ma comunque cospicuo, pari a 6,4 milioni di euro (che comprende la 8 e la ex 9). Il presidente del centro civico, Massimiliano Miano, e il coordinatore alla Viabilità, Alberto Loi Carta, intervenuti al centro d'incontro di Cavoretto hanno dato una buona notizia alle famiglie e spiegato: “Abbiamo fatto valere le condizioni critiche delle nostre strade. È un riconoscimento importante, che aiuterà a colmare un gap evidente e segnalato da tempo dai cittadini”. Tra queste figura proprio Cavoretto.

Dove si interverrà

Gli interventi previsti interesseranno alcune arterie strategiche e zone residenziali molto trafficate, tra cui strada Santa Lucia, piazza Gran Madre, strada della Creusa, strada San Martino e strada dei Ronchi, oltre a via Galliari, via Goito, via Principe Tommaso, via Marconi e via Massimo D’Azeglio. Nella zona ex Circoscrizione 9 si procederà invece su via Genova, corso Unità d’Italia, corso Maroncelli, corso Ventimiglia, via Nizza (nel tratto compreso tra via Vado e il civico 294), corso Croce, via Zino Zini, via Passo Buole (tra via Pio VII e Corso Caio Plinio) e via Pogdora.

Cantieri solo tra il 26 e 27

L’appalto per i lavori è previsto entro la fine del 2025, mentre i cantieri e gli interventi veri e propri si vedranno tra il 2026 e il 2027. Oltre alle strade già inserite nel piano, numerose segnalazioni dei residenti di zona Cavoretto hanno evidenziato condizioni critiche anche in via all’Asilo, strada comunale di Cavoretto, via Nuova, strada Fioccardo, strada Val Pattonera e strada della Viola, che potrebbero essere incluse in fasi successive o ricevere interventi mirati. Per quanto riguarda i marciapiedi, l’attenzione si concentrerà su viale XXV Aprile, strada ai Ronchi e via Nuova, dove la situazione è stata valutata come particolarmente urgente.

Martedì è previsto un incontro con l’assessore alla Cura della Città Francesco Tresso, per definire nel dettaglio la ripartizione degli interventi e discutere le modalità attuative del progetto. “Siamo pronti a fornire un quadro completo e aggiornato degli interventi - conclude Miano -, frutto del lavoro congiunto tra uffici tecnici e segnalazioni dei cittadini. È un segnale di attenzione concreto verso chi vive quotidianamente questi disagi”.