Nel centro di Torino ricompare lo striscione "Viva Mattarella"

Nel centro storico di Torino è ricomparso in questi giorni lo striscione con la scritta "Viva Mattarella", così com'era accaduto sia a febbraio che a novembre dello scorso anno. Il drappo, come riporta l'agenzia di stampa Ansa, è stato appeso dal terrazzo di un'elegante palazzina che si affaccia su piazza San Carlo, all'incrocio con via Santa Teresa.

Legato alla vicenda Roggero?

L'iniziativa sembra evidentemente da collegare alla questione della grazia per Mario Roggero, che nei giorni scorsi ha ricevuto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, cui ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro in tema di concessione della grazia.

Il precedente di febbraio 2025

Il punto è lo stesso in cui era comparso a febbraio del 2025, poi a novembre dello stesso anno, quando erano in corso polemiche che coinvolgevano governo e Quirinale. A febbraio 2026 invece un nuovo striscione, dalla stessa balconata, diceva: "Viva la Costituzione".