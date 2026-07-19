Tragedia sulle montagne della Val Pellice: 34enne perde la vita lungo la strada per il rifugio Jervis

Una donna di 34 anni, residente a Torino, Rita Assunta Montagna, ha perso la vita durante un’escursione sulle montagne della Val Pellice. Il corpo è stato ritrovato nella mattinata di oggi lungo il sentiero che conduce al Monte Mirabouc, nel territorio comunale di Bobbio Pellice, dopo ore di ricerche, con un massiccio spiegamento di forze.

L'allarme lanciato dal suo fidanzato

Dalle prime informazioni, la donna ieri era partita per un'escursione e doveva tornare al rifugio Jervis, ma non ha mai fatto ritorno. L’allarme è stato lanciato dal fidanzato, residente a Genova, e dagli amici che partecipavano all'uscita in montagna, dopo che i tentativi di contattarla si sono rivelati inutili. Nella serata di ieri è quindi stata attivata la macchina dei soccorsi, con l’avvio delle ricerche.

Il ritrovamento è avvenuto questa mattina in una zona particolarmente impervia del percorso. Secondo i primi accertamenti, la 34enne sarebbe caduta in un dirupo. Le circostanze dell’incidente sono tuttavia ancora al vaglio degli investigatori.

Il ritrovamento del corpo in un dirupo

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale sanitario del 118.

Alle operazioni di ricerca e recupero hanno preso parte anche gli elicotteri della Guardia di Finanza e dei vigili del fuoco. Proprio l'elicottero della Finanza, con la tecnologia Imsi Catcher è riuscito a identificare la posizione della donna. Il recupero della salma è ancora in corso, mentre gli accertamenti sono affidati ai militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza, incaricati di ricostruire la dinamica dell’accaduto.