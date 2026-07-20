Lotta alle baby gang, c'è anche Torino tra le 44 province messe sotto la lente d'ingrandimento

C'è anche Torino tra le 44 province che sono finite nel mirino della Polizia, impegnata in una vasta operazione su scala nazionale finalizzata alla lotta alle baby gang. In Piemonte l'operazione ha riguardato pure le province di Biella, Alessandria, Novara, e Verbano Cusio Ossola.

Il bilancio complessivo parla di 539 arresti e 703 chili di droga sequestrati, oltre all'individuazione di 973 profili social inneggianti all’odio e alla violenza fisica, anche contro appartenenti alle forze di Polizia, nonché all’uso delle armi da fuoco e da taglio: due sono segnalati alle Autorità giudiziarie per l’eventuale oscuramento. A Viareggio gli agenti hanno indagato in stato di libertà quattro giovani, di cui due minorenni, responsabili di lesioni e omissione di soccorso a seguito di una brutale aggressione consumata ai danni di un uomo che ha riportato la frattura del femore e una prognosi di 30 giorni. A Milano personale della Squadra mobile ha eseguito un'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di due minorenni di 15 e 17 anni, accusati di rapina pluriaggravata ai danni di una giovane messa a segno la notte del 25 giugno scorso.

A Roma, personale della Squadra mobile ha condotto un’indagine inerente ai fatti accaduti lo scorso 1 luglio nei pressi del Colosseo, quando un gruppo di ragazzi ha provocato disordini culminati nel danneggiamento della piazza, resistenza a pubblico ufficiale, accensioni ed esplosioni pericolose di materiale pirotecnico. L’attività, supportata dall’analisi dei filmati di videosorveglianza e dai servizi di osservazione, ha permesso di identificare alcuni dei partecipanti che sono stati indagati in stato di libertà. Durante le perquisizioni è stato rinvenuto materiale pirotecnico, una bomboletta spray al peperoncino ed un’arma tipo nunchaku. L’operazione ha visto impegnati oltre 1000 operatori della Polizia di Stato.