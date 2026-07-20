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Cronaca | 20 luglio 2026, 08:03

Venaria, abbandona i cani a casa da soli per andare in vacanza: denunciato 50enne per maltrattamenti

A segnalare la situazione ai carabinieri sono stati i vicini di casa che sentivano gli animali lamentarsi continuamente

Un uomo era andato in vacanza abbandonando i cani a casa

Un uomo era andato in vacanza abbandonando i cani a casa

Abbai continui, guaiti e mugolii ininterrotti: queste sono state le “richieste d’aiuto” di due cani di razza Pitbull e American Staffordshire terrier che nelle scorse settimane hanno fatto partire la chiamata al 112 da parte di alcuni condomini di una palazzina a Venaria. 

I Carabinieri, una volta verificata l’assenza del proprietario, hanno dovuto fare accesso nell’abitazione con l’ausilio di personale dei Vigili del Fuoco per soccorrere i due cani: in tutte le stanze i militari hanno rilevato un’evidente condizione di trascuratezza degli ambienti, uno stato di abbandono verosimilmente superiore alle 48 ore. Con il successivo intervento del medico veterinario dell’Asl To3, i due animali sono stati visitati e temporaneamente affidati all’Ente Nazionale Protezione Animali. 

Il proprietario, rintracciato lo scorso 17 luglio al rientro a casa, si sarebbe allontanato da Venaria per trascorrere un periodo di ferie fuori regione. I Carabinieri della Compagnia hanno pertanto denunciato in stato di libertà il 50enne alla Procura della Repubblica di Ivrea in quanto gravemente indiziato dei reati di maltrattamento e abbandono di animali.  

redazione

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