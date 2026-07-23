A Rorà si cammina e si mangia tra le borgate sulle cave di pietra

Il laghetto di Orghen sarà il punto di partenza e di arrivo per la 21esima edizione di ‘Cammina che si... mangia’, organizzata dall’associazione turistica Pro loco Rorà.

L’anno scorso, complice anche il bel tempo, l’iniziativa ha visto la partecipazione di 130 persone, suddivise in 7 gruppi: “Tutti si sono detti soddisfatti sia del cibo che dell’itinerario attraverso le frazioni del paese”, dichiarano dalla Pro loco.

Nell’edizione 2026 il giro e le tappe previste saranno nelle borgate affacciate sulle cave di pietra. Il ritrovo e le iscrizioni saranno al laghetto Orghen in località Parco Montano di Rorà alle 9,30. Da ‘Lou Laghet’ (mt. 1125) si procederà verso il campeggio e poi verso Ramasê proseguendo fino a Peirèt (mt.1009). Tornando indietro per la stessa strada a Ramasè, si procederà verso Rumé (mt.1100) e Macheiroun per poi arrivare al Ristorante Koliba e ritornare a ‘Lou Laghet’.

Per gli adulti il costo di partecipazione sarà di 22 euro, mentre i bambini dai 7 ai 12 anni pagheranno 12 euro.

Per informazioni e prenotazioni entro domani, venerdì 24 luglio, contattare i numeri 345 9952525, 366 9411595, 339 7466522, 342 7264186.