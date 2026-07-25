Scoppia un incendio alla Edilcalce: fiamme domate all'alba, scattano le indagini

Una densa e minacciosa colonna di fumo nero ha tagliato il cielo della prima cintura torinese nella tarda serata di ieri, venerdì 24 luglio. Erano circa le 23 quando un violento incendio si è sviluppato all'interno dello stabilimento dell'azienda Edilcalce, in via San Paolo a Grugliasco. L'allarme è scattato immediatamente, facendo convogliare sul posto un imponente schieramento di soccorsi e riaccendendo i riflettori sul tema della sicurezza negli insediamenti produttivi della cintura metropolitana.

L'intervento della notte

La portata del rogo è apparsa chiara fin dai primi minuti: il fumo e le fiamme, ben visibili anche a diversi chilometri di distanza, hanno generato apprensione tra i residenti, con decine di scatti e segnalazioni che hanno rapidamente fatto il giro dei social network. Per domare le fiamme e mettere in sicurezza la struttura è stato necessario l'intervento massiccio dei vigili del fuoco, giunti in via San Paolo con ben sei squadre.

Le operazioni di spegnimento e minuta bonifica si sono protratte per ore, concludendosi intorno alle 3:30 della notte. Un lavoro lungo e complesso che ha evitato il peggio: il bilancio fortunatamente non registra feriti né intossicati.

Le forze dell'ordine sono al lavoro per accertare l'esatta origine del rogo, al momento ancora da chiarire.