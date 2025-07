Al Politecnico di Torino il primo laureato in Italia in Ingegneria Quantistica e tra i primi in Agritech Engineering

Innovazione è la parola chiave del Politecnico di Torino, e le lauree di questa mattina ne sono l'esempio più concreto. Tra le centinaia di studenti che hanno ritirato la pergamena nell'Aula Magna ce n'erano quattro che sono stati i primi a farlo a Torino, nel loro corso di studi, e uno di loro addirittura è il primo in Italia. Sono Gabriele Franzon, Gianluca Negrino e Matteo Vinci, laureati in Agritech Engineering, e Marco Parentin, in Quantum Engineering.