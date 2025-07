Micini salvati dalla polvere del cantiere: cercano casa 5 cuccioli abbandonati

Cinque splendidi micini di appena tre mesi sono in cerca urgente di una nuova famiglia. Salvati da un cantiere polveroso nella zona di via Cuneo angolo via Schio, i gattini erano parte di una colonia felina non gestita, presente all’interno del cortile dell’ex Astanteria Martini. Oggi oggetto di una riqualificazione che prevede, in Aurora, la nascita di una casa di comunità.

A trovarli e portarli via da quell’ambiente insalubre è stata Maria Antonietta, cittadina e amante degli animali: "Li ho presi per salvarli - racconta -, ma non posso tenerli a lungo. Cercano casa, e hanno bisogno di affetto e cure".

La zona, secondo quanto segnalato da una volontaria, ospita da tempo una colonia felina in condizioni critiche, con gatte non sterilizzate e cucciolate che finiscono spesso in mezzo al cantiere adiacente, tra polvere e pericoli. "Alcuni cuccioli, in passato, sono stati tirati fuori letteralmente dalla terra e dal cemento", aggiunge. L’appello è rivolto a chiunque possa dare una mano o adottare uno dei micini. Sono tutti in buona salute, socializzati e pronti a entrare in una famiglia.

Per informazioni e adozioni: Maria Antonietta al numero di telefono 349.1410650.