Via Monte Granero, nessuna stretta al traffico: il Comune di Luserna San Giovanni aspetta ottobre

Il Comune di Luserna San Giovanni ha deciso di fare un passo indietro sulla decisione di limitare il traffico della auto in via Monte Granero al fine di agevolare il passaggio dei camion della Caffarel Lindt. La necessità di prendere con urgenza una decisione a riguardo era nata dopo che un mezzo pesante, a inizio mese, aveva colpito uno dei tigli della via.

“Abbiamo deciso di sospendere qualsiasi intervento temporaneo in attesa che si esprima il Consiglio di Stato, a metà ottobre” annuncia il sindaco, Duilio Canale. La sentenza del tribunale, infatti, potrebbe sbloccare l'abbattimento degli alberi, secondo i piani dell'azienda autorizzati dal Comune e dall'Unione montana. Oppure, al contrario, potrebbe rendere necessario prendere una decisione definitiva sulla circolazione lungo la via: “In quel caso potrebbe essere necessario il posizionamento di un impianto semaforico che blocchi la circolazione delle auto per far passare il camion. Si tratterebbe però di un intervento importante, con più semafori, perché deve interessare anche le strade che si immettono in via Granero – spiega Canale –. Per questo sarà importante prendere una decisione definitiva solo quando il Consiglio di Stato si esprimerà”.