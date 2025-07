Capitale Italiana della Cultura, Moncalieri cerca il sostegno di Cirio e della Regione

Mentre sta predisponendo il dossier da inviare a Roma, Moncalieri cerca il sostegno di Cirio e della Regione nella corsa a Capitale Italiana della Cultura 2028.

Il Consiglio Direttivo del Comitato di candidatura

Nei giorni scorsi, intanto, il sindaco Paolo Montagna nei giorni scorsi ha provveduto alla nomina del Consiglio Direttivo del Comitato chiamato a gestire la candidatura della Città del Proclama: per il ruolo di presidente è stata scelta Manuela Martini, vice presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Torino. A completare il direttivo Renato Sarica, già consigliere comunale negli Anni Novanta, attuale presidente della Fondazione Casa Famiglia Frassati, oltre al mediatore museale Matteo Santise.

Montagna cerca la sponda di Cirio e della Regione

Il primo cittadino, poi, si è mosso sul piano più squisitamente politico. Essendo Moncalieri l'unica realtà piemontese in lizza, Montagna ha sollecitato il governatore Alberto Cirio , che si è detto "assolutamente disponibile" a sostenere la candidatura. Candidatura che "potrebbe diventare non solo quella della Città metropolitana di Torino ma anche della Regione Piemonte”, ha sottolineato Montagna.

Ultimi giorni per partecipare alla call pubblica

Per condividere e rafforzare la sua proposta, Moncalieri ha aperto una call per raccogliere idee e progetti da inserire nel programma di candidatura che verrà inviato a settembre. La call si rivolge ad associazioni, enti, imprese culturali, ma anche artisti e semplici cittadini che abbiano una proposta o una visione da proporre: la scadenza per partecipare è fissata al 3 agosto.