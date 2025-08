Prima una ragazzina, poi una signora di 80 anni: doppia rapina nel weekend a Nichelino

Nel weekend appena trascorso a Nichelino si sono registrate due rapine, vittima prima una ragazzina e poi un'anziana di 80 anni, ma in entrambi i casi gli autori sono stati subito arrestati dai carabinieri, prontamente intervenuti sul posto.

Anziana di 80 anni vittima di una rapina

Il secondo episodio si è registrato in piazza Tamagno, vittima un'anziana, strattonata e poi scaraventata a terra per rubarle la borsa. La donna per fortuna non ha riportato conseguenze dall'aggressione, anzi le sue urla hanno subito attirato l'attenzione di una pattuglia che era in zona. In breve i militari dell'Arma hanno raggiunto e arrestato il trentenne, restituendo poi la borsa alla sua legittima proprietaria.

Il giorno precedente ragazzina aggredita

Il giorno precedente si era registrata un'altra aggressione, questa volta ai danni di una ragazzina, un tentativo di rapina che ha visto finire subito in manette il 40enne autore, perché la vittima è riuscita a liberarsi dalla morsa e a chiamare aiuto, trovando l'immediato soccorso dei carabinieri: in entrambi i casi l'arresto è stato poi convalidato dal pm.