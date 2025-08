Omicidio in strada ad Aurora, veglia di preghiera dove è morto Courage Amadin: "Così rispondiamo al male"

Quattro coltellate all'addome e al torace: così è stato ucciso mercoledì sera Courage Amadin in lungo Dora Savona 4, ad Aurora. Un omicidio maturato dopo una lite in corso Giulio Cesare tra due uomini, che poi si sono allontanati fino al tragico epilogo su un marciapiede a pochi passi dal Ponte Mosca.

Risse tra bande e spaccio

Da tempo il quartiere fa i conti con i problemi derivanti dallo spaccio di droga. Risse tra bande di pusher, tossici in strada e violenza. L'uccisione di due giorni fa si inserisce in lunga scia di sangue.

A pochi passi da qui, in Barriera di Milano, nella notte tra il 2 ed il 3 maggio scorso è stato ammazzato un ragazzo di 19 anni, Mamoud Diane. L’assassino é ancora stato preso.

Una veglia di preghiera

Ma Aurora non è solo degrado. Per questo il Sermig, insieme alla Parrocchia Regina della Pace di largo Palermo e la Parrocchia di San Gioacchino, ha organizzato per questa sera una veglia in Lungo Dora Savona 4, proprio dove due giorni fa è morto Courage Amadin.

"Dopo gli ultimi fatti di violenza e di morte che hanno attraversato le strade del nostro territorio - fanno sapere gli organizzatori -, vogliamo trovarci a pregare per rispondere al male con il bene, alla violenza con la preghiera" . L'appuntamento è per il 1° agosto alle 21.