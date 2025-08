Uno specchio per la sicurezza: la proposta per l’uscita dal parcheggio dell’Amedeo di Savoia

Migliorare la sicurezza all’ingresso e all’uscita del parcheggio di fronte all’ospedale Amedeo di Savoia. È questo l’obiettivo della mozione presentata dal consigliere Luca Maggia (Fratelli d’Italia) in Circoscrizione 4.

Il documento evidenzia una criticità nota agli automobilisti della zona: la difficoltà nell’immettersi in corso Svizzera provenendo dal parcheggio antistante l’ospedale, con rischio di collisioni con le auto dirette verso il Parco Dora. Un problema di visibilità che, secondo Maggia, potrebbe essere almeno in parte risolto con l’installazione di uno specchio parabolico, già presente in un tratto analogo di corso Tassoni.

La mozione impegna il presidente della Circoscrizione 4, Alberto Re, e il coordinatore all’Urbanistica, Marcello Badiali, a verificare sul campo la situazione, valutando la convocazione di una commissione in sopralluogo. "Sono elementi che possiamo approfondire e valutare - ha dichiarato Re -, magari proprio con un sopralluogo congiunto per verificare la situazione e trovare possibili soluzioni".