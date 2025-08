Si rompe un grosso tubo, allagate alcune aule dell'Istituto Majorana di Moncalieri

Spiacevole fuori programma nei giorni scorsi all'Istituto Majorana di Moncalieri. A causa della rottura di un grosso tubo dell’impianto idrosanitario, c'è stata una copiosa perdita d'acqua che ha provocato l'allagamento di alcune aule e parte dell'auditorium.

L'intervento dei tecnici di Città metropolitana

I tecnici dell’edilizia scolastica della Città metropolitana hanno attivato la ditta di manutenzione ordinaria che ha installato le pompe necessarie al drenaggio dell'acqua.

Il tubo è stato rapidamente aggiustato, ma sui locali allagati saranno effettuate ulteriori verifiche per definire gli interventi necessari a far tornare la situazione a posto prima del via del nuovo anno scolastico.