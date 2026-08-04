Rubinetti a secco a Pino Torinese: "Ripristino non prima del pomeriggio, usare l'acqua con parsimonia"

Mattinata di disagi per i residenti di Pino Torinese. A causa di un improvviso guasto tecnico verificatosi nelle prime ore di oggi lungo la condotta idrica di Valle Balbiana, la distribuzione dell'acqua potabile sta subendo forti rallentamenti e interruzioni a macchia d'olio su diverse zone del territorio comunale.

La macchina dei soccorsi tecnici si è attivata immediatamente: i tecnici specializzati sono già sul posto per effettuare le operazioni di scavo e riparazione del danno. Tuttavia, le operazioni si preannunciano articolate.

Ripristino previsto nel pomeriggio

Attraverso una nota ufficiale diffusa sui propri canali di comunicazione, l'Amministrazione comunale ha informato la cittadinanza sulle tempistiche necessarie al ripristino del servizio. In diverse aree del paese, infatti, il completo ritorno alla normalità della pressione idrica non avverrà prima del pomeriggio.

In attesa del termine dei lavori, arriva un fermo invito alla popolazione: "Invitiamo tutti i cittadini a utilizzare l'acqua con la massima parsimonia, limitando i consumi al minimo indispensabile ed evitando sprechi per usi non primari durante tutte le fasi dell'emergenza".