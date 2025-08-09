Allarme ratti nei giardini “Nicola Grosa”: "Serve un intervento immediato"

Una infestazione di ratti nei giardini “Nicola Grosa”, di via Cavalli nell’area adiacente al grattacielo Sanpaolo e al Tribunale di Torino, è al centro di un’interpellanza presentata dalla consigliera comunale Dorotea Castiglione. Le segnalazioni arrivano da residenti e frequentatori della zona, che denunciano una “massiccia e persistente presenza” di roditori.

Anche le carcasse

Oltre al degrado, la situazione desta preoccupazione per i possibili rischi sanitari. Secondo quanto riferito, i ratti avrebbero causato danni alle infrastrutture, tra cui fognature otturate, scarichi spaccati e carcasse lasciate nei prati (come si vede chiaramente in foto).

I residenti del quartiere Cit Turin, ma anche frequentatori meno abituali, lamentano di non poter più utilizzare l’area verde, sia per motivi igienici sia per timore di imbattersi nei roditori anche in pieno giorno. Un problema che tocca una zona molto frequentata, prospiciente gli uffici giudiziari, il grattacielo di Intesa Sanpaolo e il parcheggio pubblico interrato “Palagiustizia”.

"Controlli Asl"

Castiglione chiede all’amministrazione comunale di chiarire se siano già stati effettuati sopralluoghi e verifiche tecniche, quali interventi siano stati messi in campo e quali ulteriori azioni urgenti si intendano adottare. "Bisogna allertare l'Asl - denuncia -, per valutare i rischi sanitari e l’eventuale avvio di una campagna straordinaria di derattizzazione, non solo nella zona dei giardini “Nicola Grosa” ma in tutta la città".