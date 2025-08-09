Ruba in un negozio di bimbi, ma alopecia e tatuaggio tradiscono il ladro

Un tatuaggio sulla mano sinistra e l’alopecia sono stati i dettagli decisivi per identificare l’autore di una “spaccata” avvenuta lo scorso marzo in un negozio di abbigliamento per la prima infanzia di via Madama Cristina, nel quartiere San Salvario.

Nei giorni scorsi i carabinieri della Stazione Torino Borgo San Salvario hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 48enne già noto alle forze dell’ordine per furti commessi con modalità simili.

Il colpo a marzo

Il colpo risale al 15 marzo: l’uomo aveva infranto la vetrina del negozio con un tombino, portando via il registratore di cassa e un computer portatile per un bottino di poche centinaia di euro. A capo scoperto e a mani nude, era stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza installate dalla proprietaria.

Dopo il furto, il sospettato aveva tentato di rivendere il portatile in un negozio a pochi passi dalla scena del crimine, desistendo quando il commerciante gli aveva chiesto di esibire un documento d’identità e abbandonando il computer sul bancone.

L’ordinanza, emessa dal Gip del Tribunale di Torino, è stata notificata direttamente nella Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno”, dove l’uomo era già detenuto dal 9 aprile per altra causa, a seguito di ripetute violazioni di una misura cautelare di obbligo di firma.

Il provvedimento a carico del soggetto citato è stato emesso durante le indagini preliminari e, pertanto, vige la presunzione di non colpevolezza.