Crolla un balcone in cantiere, muratore abbandonato tra le campagne

Un muratore è stato trovato gravemente ferito e incosciente nelle campagne di Ciriè, dopo essere caduto da un balcone in costruzione. L’uomo, probabilmente un impiegato in nero, è stato abbandonato sul posto. Da chi, è ancora un mistero.

L’episodio, avvenuto lo scorso giovedì, è sotto la lente d’ingrandimento dei carabinieri, che in queste ore stanno ascoltando diversi testimoni e persone coinvolte nel cantiere.

Il dramma nel cantiere

Secondo la prima ricostruzione, il muratore sarebbe precipitato dal balcone di un edificio in fase di ristrutturazione in via dei Pioppi, dove il solaio ha ceduto improvvisamente. Solo grazie al tempestivo intervento di un passante, l’uomo è stato trovato e trasportato in ospedale.

I sanitari, notando i suoi abiti da lavoro, hanno subito sospettato che non si trattasse di un’aggressione, ma di un incidente sul lavoro. Da qui sono partite le indagini che hanno portato a individuare il cantiere coinvolto.

Tre indagati per omissione di soccorso

L’area interessata dai lavori è stata posta sotto sequestro e al momento sono indagate tre persone. Le accuse sono di omissione di soccorso, lesioni personali e abbandono di persona incapace.