Liberato alloggio Atc in via Togliatti, rimossi anche i veicoli degli occupanti in sosta abusiva



Operazione anti abusivi questa mattina in Via Togliatti 15, a Torino, dove nei complessi Atc è stato recuperato un nuovo alloggio occupato. Durante la stessa operazione gli agenti della Polizia Municipale hanno anche rimosso alcuni veicoli riconducibili agli stessi occupanti, che de mesi creavano degrado nei cortili, sostando in maniera abusiva.

“Grazie al filo diretto con i cittadini, gli sgomberi non vanno in vacanza - dichiarano l’assessore alla Casa della Regione Piemonte Maurizio Marrone e il presidente di Atc Maurizio Pedrini che negli scorsi mesi avevano riportato al tavolo sgomberi in Prefettura la necessità di intervenire nell’area di via Togliatti -. Ormai l’aria è cambiata e i cittadini possono sentirla soffiare nei complessi Atc. L’aria diversa la sentono anche gli abusivi, che in alcuni casi abbandonano addirittura gli alloggi prima ancora degli sgomberi veri e propri. Ogni alloggio liberato, grazie al lavoro tra Atc, Regione, Prefettura e Municipale rappresenta un passo determinato verso la rinascita dei nostri complessi di case popolari”.

Durante il controllo, sono state installate “porte alla francese” in ferro e corrugati metallici per la chiusura di finestre e porte-finestre. Due mezzi, un autocarro e un furgone, sono stati posti sotto sequestro in deposito giudiziario poiché privi di assicurazione e parcheggiati in un luogo soggetto a pubblico passaggio. Sanzionata e rimossa anche un'autovettura.

“Anche nel mese di agosto – dichiara l’assessore alla Polizia Locale Marco Porcedda – l’amministrazione resta impegnata nel contrasto alle occupazioni abusive degli alloggi di edilizia popolare. L’intervento di oggi conferma il ruolo decisivo della Polizia Locale nel recuperare e restituire ad ATC le abitazioni indebitamente occupate. Un ringraziamento sincero va quindi a tutte le agenti e gli agenti per la professionalità e la dedizione che dimostrano ogni giorno, consentendo ad ATC di rientrare in possesso di nuovi alloggi da mettere in sicurezza”.