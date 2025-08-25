L'estate sta finendo: a Torino si torna a pagare la sosta nei parcheggi blu

Ultime ore di respiro per chi, in queste settimane di agosto, ha approfittato della tregua estiva per spostarsi più liberamente nel cuore di Torino: da oggi, lunedì 25 agosto, infatti, la città tornerà a regime ordinario per quanto riguarda la viabilità e la sosta nel centro.

Con la fine della sospensione temporanea, terminerà anche la possibilità di parcheggiare gratuitamente negli stalli delimitati dalle strisce blu, una misura che era entrata in vigore lo scorso 11 agosto. A partire da lunedì mattina, quindi, chi intende lasciare l’auto nei parcheggi regolamentati dovrà nuovamente esporre il ticket di pagamento o essere in possesso di un abbonamento valido. Proprio questi ultimi, quelli acquistati per il mese di settembre, saranno utilizzabili con anticipo già a partire dalla stessa data del 25 agosto.

Non solo: sempre da oggi sarà ripristinata la Zona a Traffico Limitato Centrale, la cosiddetta ZTL ordinaria, che era stata sospesa per il periodo centrale dell’estate — dall’11 al 22 agosto — per consentire una maggiore fluidità del traffico in una città parzialmente svuotata ma comunque viva di eventi, turismo e rientri anticipati.

Per automobilisti e pendolari sarà dunque necessario rimettersi in regola con le consuete restrizioni che regolano l’accesso e la sosta nel centro cittadino. Un ritorno alla normalità che segna la conclusione della parentesi estiva e l’avvicinarsi della ripresa a pieno ritmo delle attività lavorative e scolastiche.