26 agosto 2025

Torna “Sos compiti”: cinque giorni di supporto allo studio nei giardini Saragat

L’iniziativa del Gruppo Abele accompagna i ragazzi al rientro a scuola

I giardini Saragat

Un aiuto concreto per gli studenti alle prese con i compiti delle vacanze e per iniziare il nuovo anno scolastico con meno ansie. Dal 1° al 5 settembre, tutti i giorni dalle 10 alle 12, ai giardini Saragat di via Leoncavallo torna l’iniziativa “Sos compiti”, promossa dal Gruppo Abele.

Il progetto è rivolto agli alunni delle scuole elementari, medie e del biennio delle superiori, che potranno ricevere supporto nello svolgimento dei compiti estivi, confrontarsi con educatori e volontari e vivere un momento di studio collettivo in un contesto informale e all’aperto.

L’obiettivo è accompagnare i ragazzi nella chiusura delle vacanze, alleggerendo il rientro in classe e offrendo un sostegno educativo alle famiglie del quartiere. Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a: barrieraunite@gruppoabele.org.

ph.ver.

