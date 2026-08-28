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Attualità | 28 agosto 2026, 10:23

A Carignano si gira una nuova serie televisiva, riprese in Villa Bona

La cittadina diventa di nuovo set cinematografico

A Carignano si gira una nuova serie televisiva, riprese in Villa Bona

Ancora una volta Carignano si trasforma in set. Dopo la fase di allestimento scenografico che ha comportato qualche settimana di lavoro, stanno per cominciare le riprese di “Momr”, nuova serie televisiva prodotta dalla società romana Viola Film S.r.l, che interesseranno principalmente gli interni dell’ex Villa Bona in via Monte di Pietà.

In particolare si girerà nel salone centrale al primo piano dello storico edificio di proprietà comunale, ma per qualche inquadratura  ci si sposterà in altri immobili e spazi pubblici (via Monte di Pietà, il cortile dell’ex Fabbrica Bona, ecc.). Il cronoprogramma prevede circa due settimane di riprese a settembre, poi il disallestimento e il ripristino entro i primi giorni di ottobre.

Il Comune ha concesso l’utilizzo degli spazi a fonte di una donazione liberale di 20.000 euro. La Giunta ha stabilito di destinare la somma, corrisposta dalla casa di produzione cinematografica, in parte per finanziare eventi culturali e in parte per l'esecuzione di lavori di sistemazione, manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme di sicurezza di  Villa Bona.

comunicato stampa

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