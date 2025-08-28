Il salotto della città tra cerimonie e sporcizia: la denuncia da piazza San Carlo

A inizio agosto l’apertura di via Maria Vittoria verso piazza San Carlo, un intervento salutato come un passo importante per la vivibilità e la fruizione del salotto della città. Non tutti, però, condividono lo stesso entusiasmo. A pochi giorni dall’evento, alcuni residenti segnalano una realtà ben diversa. “Peccato - spiega Loredana, una cittadina che vive in piazza San Carlo -, perché questo è ciò che ci troviamo davanti uscendo di casa ogni giorno”. Con riferimento a strade e marciapiedi trasformati in un orinatoio.

Rifiuti, sporcizia ed ubriaconi

La denuncia riguarda le condizioni di decoro della piazza e delle aree limitrofe, che secondo chi abita in zona non rispecchiano l’immagine di una Torino elegante e accogliente. Tra criticità segnalate: rifiuti, sporcizia, ubriaconi, arredi urbani deteriorati e una manutenzione che viene giudicata insufficiente.

Un contrasto evidente con l’ardore e la solennità dell’inaugurazione ufficiale, che ha acceso i riflettori sul nuovo assetto urbanistico ma ha lasciato nell’ombra le problematiche quotidiane denunciate dai cittadini.

Interventi concreti di cura

I residenti chiedono quindi al Comune di accompagnare ogni progetto di riqualificazione con interventi concreti e continuativi di manutenzione e cura, affinché l’immagine celebrata nelle cerimonie pubbliche non resti lontana dalla realtà vissuta da chi la piazza la abita ogni giorno.